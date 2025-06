Analisi clinica nei cruciverba: la soluzione è Esame

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Analisi clinica' è 'Esame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESAME

Curiosità e Significato di Esame

Non fermarti alla soluzione! Conosci Esame più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Esame.

Perché la soluzione è Esame? L'analisi clinica è un procedimento medico che consiste nel prelievo e nello studio di campioni di sangue, urine o altri tessuti per diagnosticare malattie o monitorare lo stato di salute. Attraverso questi esami, i medici ottengono informazioni fondamentali sul funzionamento del nostro organismo. In sostanza, rappresenta uno strumento essenziale per conoscere meglio il proprio corpo e mantenere la salute sotto controllo.

Come si scrive la soluzione Esame

Se ti sei imbattuto nella definizione "Analisi clinica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

A Ancona

M Milano

E Empoli

