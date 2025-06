Adesso non ci sei, ma prima.. nei cruciverba: la soluzione è Ceri

Home / Soluzioni Cruciverba / Adesso non ci sei, ma prima..

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Adesso non ci sei, ma prima..' è 'Ceri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERI

Curiosità e Significato di Ceri

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ceri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ceri.

Perché la soluzione è Ceri? CERI sono antichi contenitori in terracotta usati nell'antica Grecia per conservare cereali, semi e offerte agli dei. Simbolo di abbondanza e spiritualità, rappresentano il legame tra terra e divinità. Quindi, quando si parla di cari, si richiama alla memoria queste preziose urne che custodivano il nutrimento e la cultura di un'intera civiltà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ardono sull altareUna caratteristica festa di Gubbio in costumeSi accendono in chiesaSei meno la primaPrima di nove e di seiCi mette davanti allo specchio prima delle vacanze

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ceri

Se "Adesso non ci sei, ma prima.." ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F C I S R I C I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SACRIFICI" SACRIFICI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.