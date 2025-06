Una evidente conferma nei cruciverba: la soluzione è Riprova

Home / Soluzioni Cruciverba / Una evidente conferma

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una evidente conferma' è 'Riprova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIPROVA

Curiosità e Significato di Riprova

Non fermarti alla soluzione! Conosci Riprova più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Riprova.

Perché la soluzione è Riprova? RIPROVA indica la possibilità di tentare nuovamente qualcosa, come un esercizio o una sfida, dopo un fallimento o un errore. È un incoraggiamento a non mollare e a riprovare con più attenzione o determinazione. In parole semplici, è un invito a non arrendersi e a cercare ancora, perché ogni tentativo offre nuove opportunità di successo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Permette di accertarsiUna confermaConferma da BerlinoLa conferma dei Londinesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Riprova

Hai trovato la definizione "Una evidente conferma" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

I Imola

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R U Q A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "QUASAR" QUASAR

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.