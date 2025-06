Un recipiente per il latte nei cruciverba: la soluzione è Bricco

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un recipiente per il latte' è 'Bricco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRICCO

Curiosità e Significato di Bricco

La parola Bricco è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bricco.

Perché la soluzione è Bricco? Un bricco è un contenitore, solitamente di vetro o plastica, utilizzato per versare e conservare il latte o altre bevande liquide. È caratterizzato da una forma a cono rovesciato con un beccuccio per facilitare l'imbuto. Spesso si trova in cucina, pronto per essere usato ogni giorno. È un oggetto semplice ma indispensabile per chi ama praticità e tradizione.

Come si scrive la soluzione Bricco

Hai trovato la definizione "Un recipiente per il latte" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

R Roma

I Imola

C Como

C Como

O Otranto

