NOVE

Perché la soluzione è Nove? Un multiplo di tre indica un numero che si ottiene moltiplicando il numero 3 per un altro intero. Nel nostro caso, la soluzione è nove, perché 3 x 3 = 9. È un modo semplice per capire e individuare numeri che seguono questa regola, utili anche nei giochi di logica e nei calcoli quotidiani. Un modo divertente per scoprire i segreti dei numeri!

Come si scrive la soluzione Nove

N Napoli

O Otranto

V Venezia

E Empoli

