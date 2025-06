Un gruppo ridotto, sparuto nei cruciverba: la soluzione è Esiguo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un gruppo ridotto, sparuto' è 'Esiguo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESIGUO

Curiosità e Significato di Esiguo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Esiguo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Esiguo.

Perché la soluzione è Esiguo? Esiguo indica qualcosa di molto limitato o scarso, come una quantità ridotta o insufficientemente ampia. È usato per descrivere risorse, numeri o elementi che sono appena sufficienti o quasi inesistenti. Ad esempio, un budget esiguo significa poche risorse disponibili. La parola si adatta perfettamente a situazioni in cui la presenza o il quantitativo è minimo e difficile da considerare sufficiente.

Come si scrive la soluzione Esiguo

Hai davanti la definizione "Un gruppo ridotto, sparuto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

S Savona

I Imola

G Genova

U Udine

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O T S O L E Mostra soluzione



