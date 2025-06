Un genere di piante nei cruciverba: la soluzione è Vinca

VINCA

Curiosità e Significato di Vinca

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Vinca, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Vinca? La Vinca è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Apocynaceae, nota per i suoi fiori colorati e decorativi. Spesso utilizzata come pianta ornamentale, la Vinca è apprezzata anche per le sue qualità terapeutiche e le proprietà medicamentose. La sua bellezza e versatilità la rendono una scelta popolare nei giardini e nelle aiuole, arricchendo gli spazi verdi con colore e natura.

Come si scrive la soluzione Vinca

Hai davanti la definizione "Un genere di piante" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

