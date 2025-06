Un farmaco non di marca nei cruciverba: la soluzione è Generico

GENERICO

Curiosità e Significato di Generico

Perché la soluzione è Generico? Un farmaco non di marca, chiamato anche generico, è un medicinale che contiene gli stessi principi attivi di un farmaco di marca, ma viene prodotto da diverse aziende e venduto a un prezzo più conveniente. È sicuro ed efficace quanto l’originale, offrendo un’alternativa valida per curarsi senza spendere troppo. La scelta del generico permette di risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Come si scrive la soluzione Generico

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D U K O B I U I C B R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CUBO DI RUBIK" CUBO DI RUBIK

