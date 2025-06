Toccati leggermente nei cruciverba: la soluzione è Sfiorati

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Toccati leggermente' è 'Sfiorati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFIORATI

Curiosità e Significato di Sfiorati

Vuoi sapere di più su Sfiorati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Sfiorati.

Perché la soluzione è Sfiorati? Sfiorati significa toccare leggermente qualcosa o qualcuno, senza esercitare pressione o profondità. È un movimento delicato e superficiale, spesso usato per descrivere un contatto gentile o un passaggio sfiorante. La parola suggerisce delicatezza e tatto, ideale per indicare un approccio sottile o un gesto di cortesia. In un senso figurato, può riferirsi anche a un argomento o a una questione trattata con superficialità.

Come si scrive la soluzione Sfiorati

Se "Toccati leggermente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

F Firenze

I Imola

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I F N T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FANTI" FANTI

