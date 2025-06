Stimolante del sistema nervoso centrale nei cruciverba: la soluzione è Amfetamina

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Stimolante del sistema nervoso centrale' è 'Amfetamina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMFETAMINA

Curiosità e Significato di Amfetamina

Non fermarti alla soluzione! Conosci Amfetamina più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Amfetamina.

Perché la soluzione è Amfetamina? L'amfetamina è una sostanza stimolante del sistema nervoso centrale che aumenta l'energia, la concentrazione e la vigilanza. Spesso usata in ambito medico per trattare disturbi come l'ADHD, può anche essere abusata per ottenere uno stato di euforia e maggiore motivazione. Tuttavia, il suo uso scorretto può portare a gravi problemi di salute e dipendenza, rendendola una sostanza da maneggiare con attenzione.

Come si scrive la soluzione Amfetamina

Non riesci a risolvere la definizione "Stimolante del sistema nervoso centrale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

M Milano

F Firenze

E Empoli

T Torino

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

