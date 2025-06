Sostanza liposolubile essenziale per la visione nei cruciverba: la soluzione è Vitamina A

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sostanza liposolubile essenziale per la visione' è 'Vitamina A'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VITAMINA A

Curiosità e Significato di Vitamina A

La parola Vitamina A è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vitamina A.

Perché la soluzione è Vitamina A? La vitamina A è una sostanza liposolubile fondamentale per la salute della vista, aiutando a mantenere la corretta funzione della retina e prevenendo problemi come la cecità notturna. Si trova in alimenti come carote, pesce e latticini, ed è essenziale per il benessere degli occhi. Assumere abbastanza vitamina A contribuisce a una visione nitida e sana, proteggendo uno dei sensi più importanti.

Come si scrive la soluzione Vitamina A

Stai cercando la risposta alla definizione "Sostanza liposolubile essenziale per la visione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

I Imola

T Torino

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N E N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANNIE" ANNIE

