Sistema piramidale con superiori e inferiori nei cruciverba: la soluzione è Gerarchia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sistema piramidale con superiori e inferiori' è 'Gerarchia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GERARCHIA

Curiosità e Significato di Gerarchia

La parola Gerarchia è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gerarchia.

Perché la soluzione è Gerarchia? Una gerarchia è un'organizzazione strutturata in livelli, dove ciascuno ha un ruolo specifico e superiore o inferiore rispetto agli altri. Si può trovare in aziende, strutture sociali o sistemi di potere, garantendo ordine e chiarezza nelle funzioni. In pratica, rappresenta una piramide di autorità e responsabilità, fondamentale per il funzionamento efficace di molte realtà.

Come si scrive la soluzione Gerarchia

Stai cercando la risposta alla definizione "Sistema piramidale con superiori e inferiori"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

E Empoli

R Roma

A Ancona

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

