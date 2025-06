Singolo, personale nei cruciverba: la soluzione è Individuale

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Singolo, personale' è 'Individuale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDIVIDUALE

Curiosità e Significato di Individuale

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Individuale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Individuale? Singolo, personale si riferisce a qualcosa che riguarda esclusivamente un individuo, come un'azione o un oggetto destinato a una sola persona. È il modo per indicare che qualcosa è riservato o pensato appositamente per un singolo individuo, senza coinvolgere altri. Questa parola sottolinea l'unicità e la specificità di un elemento o di un'azione, rendendola esclusiva e su misura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una massima di H. de RavinelParere personaleFormano il personaleVi lavora il personale di terra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Individuale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Singolo, personale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

I Imola

V Venezia

I Imola

D Domodossola

U Udine

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O I B L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EBOLI" EBOLI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.