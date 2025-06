Si sconsigliano ai diabetici nei cruciverba: la soluzione è Dolci

Home / Soluzioni Cruciverba / Si sconsigliano ai diabetici

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si sconsigliano ai diabetici' è 'Dolci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOLCI

Curiosità e Significato di Dolci

Non fermarti alla soluzione! Conosci Dolci più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Dolci.

Perché la soluzione è Dolci? I dolci sono alimenti ricchi di zuccheri e calorie, spesso amati per il loro sapore irresistibile. Tuttavia, per i diabetici, il consumo eccessivo può complicare la gestione della glicemia, quindi vengono sconsigliati o consumati con moderazione. In sostanza, i dolci sono delizie che richiedono attenzione per chi deve controllare i livelli di zucchero nel sangue.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Torte paste e budiniAllettano il golosoTorte biscotti e frittelleSi dà ai neonatiSi aggiunge ai pieni votiSi mette vicino ai fumatori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dolci

Non riesci a risolvere la definizione "Si sconsigliano ai diabetici"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R B O O U S C A D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DUCA BORSO" DUCA BORSO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.