IPOTECA

Curiosità e Significato di Ipoteca

Hai risolto il cruciverba con Ipoteca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Ipoteca.

Perché la soluzione è Ipoteca? L'ipoteca è un diritto reale che permette di garantire il pagamento di un mutuo, iscrivendo un’ipoteca su un immobile. In pratica, se non si salda il debito, il creditore può procedere alla vendita dell’immobile ipotecato per recuperare la cifra prestata. È una forma di sicurezza per chi concede un finanziamento e tutela l’investimento.

Come si scrive la soluzione Ipoteca

La definizione "Si iscrive su un immobile a garanzia di un mutuo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

P Padova

O Otranto

T Torino

E Empoli

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T G R T A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GARITTA" GARITTA

