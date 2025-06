Si calcola in base al meridiano centrale di un fuso orario nei cruciverba: la soluzione è Ora Civile

ORA CIVILE

Curiosità e Significato di Ora Civile

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Ora Civile, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ora Civile? L'ora civile è il sistema di misurazione del tempo adottato quotidianamente, calcolato in base al meridiano centrale di un fuso orario. Serve a sincronizzare le attività umane con il ciclo naturale del giorno e della notte, rendendo più semplice vivere e lavorare in società. È la forma di orario che usiamo per pianificare le nostre giornate e appuntamenti.

Come si scrive la soluzione Ora Civile

O Otranto

R Roma

A Ancona

C Como

I Imola

V Venezia

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N T N E T A C R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONTRAENTE" CONTRAENTE

