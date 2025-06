Se se ne mangiano tante il dentista lavora di più nei cruciverba: la soluzione è Caramelle

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Se se ne mangiano tante il dentista lavora di più' è 'Caramelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARAMELLE

Curiosità e Significato di Caramelle

Non fermarti alla soluzione! Conosci Caramelle più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Caramelle.

Perché la soluzione è Caramelle? Le caramelle sono dolci golosi apprezzati da grandi e piccini, spesso consumate come snack o dolce finale. Tuttavia, mangiarne tante può causare carie e problemi ai denti, obbligando il dentista a lavorare di più per curarli. Quindi, moderazione è la chiave per godersi le caramelle senza rischi per il sorriso.

Come si scrive la soluzione Caramelle

Hai davanti la definizione "Se se ne mangiano tante il dentista lavora di più" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D N A A A M R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RAMADAN" RAMADAN

