Quella grassa è fertile nei cruciverba: la soluzione è Terra

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella grassa è fertile

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quella grassa è fertile' è 'Terra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERRA

Curiosità e Significato di Terra

Vuoi sapere di più su Terra? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Terra.

Perché la soluzione è Terra? La parola terra si riferisce al suolo, alla superficie del nostro pianeta, fondamentale per la vita e la crescita delle piante. È fertile quando ricca di nutrienti, capace di sostenere coltivazioni e vegetazione. In senso più ampio, rappresenta anche il nostro mondo, il territorio e le origini. Quindi, quando si dice che quella terra è fertile, si intende che è ricca e adatta a far crescere la vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È abitata da uominiUn missile puntato in altoMissile lanciato dall altovera: pianta grassaUntuosa grassaFertile produttivo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Terra

Non riesci a risolvere la definizione "Quella grassa è fertile"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I Z G I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EGIZI" EGIZI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.