La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pratica lo strozzinaggio' è 'Usuraio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

USURAIO

Curiosità e Significato di Usuraio

Vuoi sapere di più su Usuraio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Usuraio.

Perché la soluzione è Usuraio? L'usuraio è colui che presta denaro a tassi molto elevati, approfittandosi delle difficoltà altrui. Questa pratica, nota come strozzinaggio, è illegale e dannosa, poiché porta a un ciclo di debiti insostenibili per le persone coinvolte. È importante conoscere i rischi di affidarsi a chi opera in modo scorretto, proteggendosi da situazioni di sfruttamento economico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il suo interesse è soprattutto l interesseUn infame profittatorePretende interessi spropositatiLo pratica chi fa lavoretti in casaChi lo pratica va in piscinaLo pratica il medium

Come si scrive la soluzione Usuraio

Se "Pratica lo strozzinaggio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

U Udine

S Savona

U Udine

R Roma

A Ancona

I Imola

O Otranto

