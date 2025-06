Perfettamente adatti al fisico di una persona nei cruciverba: la soluzione è Attagliati

ATTAGLIATI

Curiosità e Significato di Attagliati

Approfondisci la parola di 10 lettere Attagliati: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Attagliati? Attagliati indica qualcosa che si adatta perfettamente alla forma e alle dimensioni del corpo di una persona, come un vestito o un abito su misura. È il termine ideale per descrivere capi che calzano a pennello, offrendo comfort e stile senza sbavature. Insomma, quando qualcosa è attagliato, significa che è stato modellato appositamente per adattarsi al meglio a chi lo indossa.

Come si scrive la soluzione Attagliati

Hai davanti la definizione "Perfettamente adatti al fisico di una persona" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

T Torino

I Imola

