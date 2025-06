Nei film americani, rimostranza in tribunale nei cruciverba: la soluzione è Obiezione

Nei film americani, rimostranza in tribunale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nei film americani, rimostranza in tribunale' è 'Obiezione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBIEZIONE

Curiosità e Significato di Obiezione

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Obiezione, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Obiezione? Obiezione è il termine usato nel contesto legale e nei film americani per indicare una protesta formale di un avvocato durante un processo, quando si ritiene che qualcosa non sia appropriato o corretto. È un modo per mettere in discussione una domanda o una prova, chiedendo al giudice di intervenire. In sostanza, è uno strumento per garantire giustizia e correttezza in aula.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La solleva chi si opponeLa muove l avvocato che dissenteNei film western ha la stella sul pettoL insieme di persone che realizzano un filmSinistri rumori da film giallo

Come si scrive la soluzione Obiezione

O Otranto

B Bologna

I Imola

E Empoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S N E E I A L B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIBANESE" LIBANESE

