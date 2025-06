Mucca nei cruciverba: la soluzione è Vacca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mucca' è 'Vacca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VACCA

Curiosità e Significato di Vacca

La soluzione Vacca di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vacca per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Vacca? Mucca indica l'animale da allevamento noto per la produzione di latte e carne. La parola deriva dal latino vacca ed è usata comunemente in italiano per riferirsi a questa specie bovina. È simbolo di fertilità e ruralità, e rappresenta una figura importante nell'economia agricola italiana. In breve, la mucca è un elemento chiave della vita rurale e alimentare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una femmina nella stallaLa mucca nella stallaUna mucca della DisneySinonimo di muccaLa mucca che va assolutamente evitata

Come si scrive la soluzione Vacca

Se "Mucca" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I A S N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASINA" ASINA

