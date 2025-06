Mangiafuoco le dona a Pinocchio nei cruciverba: la soluzione è Monete

MONETE

Curiosità e Significato di Monete

Perché la soluzione è Monete? Mangiafuoco, nel racconto di Pinocchio, dona delle monete ai bambini che incontrano. La parola monete indica le monete di denaro, simbolo di ricchezza e valore economico. Sono l'unità di scambio usata per acquistare beni e servizi, rappresentando anche un modo per imparare il valore del denaro e la generosità. In questo contesto, le monete sono un gesto di gentilezza e speranza.

Come si scrive la soluzione Monete

Stai cercando la risposta alla definizione "Mangiafuoco le dona a Pinocchio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R E L P C O N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NECROPOLI" NECROPOLI

