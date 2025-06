Malati di mente nei cruciverba: la soluzione è Alienati

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Malati di mente' è 'Alienati'.

ALIENATI

Curiosità e Significato di Alienati

Approfondisci la parola di 8 lettere Alienati: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Alienati? Malati di mente indica persone che soffrono di disturbi psichici o mentali, spesso percepiti come fuori dalla norma. La parola alienati si riferisce a chi si sente estraniato da sé stesso o dalla realtà, spesso a causa di problemi psicologici o sociali. In sostanza, sono individui che vivono in una dimensione diversa rispetto alla quotidianità, lasciando intuire la complessità della mente umana.

Come si scrive la soluzione Alienati

La definizione "Malati di mente" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

I Imola

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

