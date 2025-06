Lo attendono gli Ebrei nei cruciverba: la soluzione è Messia

MESSIA

Curiosità e Significato di Messia

Perché la soluzione è Messia? Il Messia è la figura promessa in molte tradizioni religiose, soprattutto nel giudaismo, come salvatore che porterà pace e redenzione. Atteso con grande speranza, rappresenta il compimento di un ideale di liberazione e giustizia. La parola richiama quindi un personaggio atteso dagli Ebrei, simbolo di speranza e rinnovamento per l’umanità.

Come si scrive la soluzione Messia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo attendono gli Ebrei", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

