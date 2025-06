La tipica ciambella glassata statunitense nei cruciverba: la soluzione è Donut

DONUT

Curiosità e Significato di Donut

Perché la soluzione è Donut? Il termine donut (o doughnut) indica una classica ciambella americana, spesso glassata e zuccherata, molto amata per la sua morbidezza e il gusto dolce. Originariamente nata come snack veloce, oggi è simbolo di cultura pop e di merenda golosa. Un dolce che conquista con semplicità e irresistibilità, perfetto per ogni momento di pausa o festa.

Come si scrive la soluzione Donut

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

U Udine

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T B E I I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DEBITI" DEBITI

