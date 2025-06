La città con il Palazzo del Capitano, in Umbria nei cruciverba: la soluzione è Todi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La città con il Palazzo del Capitano, in Umbria' è 'Todi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TODI

Curiosità e Significato di Todi

La soluzione Todi di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Todi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Todi? Todi è una suggestiva città medievale in Umbria, famosa per il suo splendido Palazzo del Capitano, simbolo di storia e tradizione. Situata su una collina, offre un panorama mozzafiato e un centro ricco di arte e cultura. Con le sue mura antiche e strade pittoresche, Todi incarna l’essenza di un borgo autentico e affascinante, perfetto per chi cerca un angolo di storia immerso nella natura.

Come si scrive la soluzione Todi

Se ti sei imbattuto nella definizione "La città con il Palazzo del Capitano, in Umbria", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

D Domodossola

I Imola

