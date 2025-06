L avviso di ricezione di un messaggio sullo smartphone nei cruciverba: la soluzione è Notifica

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L avviso di ricezione di un messaggio sullo smartphone' è 'Notifica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOTIFICA

Curiosità e Significato di Notifica

Non fermarti alla soluzione! Conosci Notifica più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Notifica.

Perché la soluzione è Notifica? Una notifica è un avviso che appare sullo schermo del telefono per informarti di nuovi messaggi, aggiornamenti o eventi importanti. Ti permette di rimanere sempre connesso e aggiornato senza dover aprire continuamente le app. In pratica, è come un piccolo promemoria che ti avvisa di qualcosa da sapere. La sua funzione è rendere più semplice e immediato l’uso dello smartphone.

Come si scrive la soluzione Notifica

Se ti sei imbattuto nella definizione "L avviso di ricezione di un messaggio sullo smartphone", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

O Otranto

T Torino

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

A Ancona

