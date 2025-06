Inferriata semicircolare nei cruciverba: la soluzione è Rosta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Inferriata semicircolare' è 'Rosta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROSTA

Curiosità e Significato di Rosta

Hai risolto il cruciverba con Rosta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Rosta.

Perché la soluzione è Rosta? Inferriata semicircolare si riferisce a una struttura di protezione o decorativa con forma a mezzaluna, spesso usata per finestre o balconi. La soluzione ROSTA deriva dal termine italiano per una vite o bullone utilizzato per fissare queste inferriate. È un elemento essenziale per garantire sicurezza e stabilità, rappresentando un dettaglio ingegneristico fondamentale nelle costruzioni.

Come si scrive la soluzione Rosta

Hai davanti la definizione "Inferriata semicircolare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

