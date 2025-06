Ha piccoli acini rinsecchiti nei cruciverba: la soluzione è Uva Passa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ha piccoli acini rinsecchiti' è 'Uva Passa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UVA PASSA

Curiosità e Significato di Uva Passa

Perché la soluzione è Uva Passa? L’espressione Ha piccoli acini rinsecchiti descrive l’immagine di uva che, a causa della disidratazione, presenta chicchi secchi e ridotti. In modo figurato, richiama qualcosa di piccolo, essiccato o impoverito. La soluzione è UVA PASSA, ovvero i chicchi d’uva che, sottoposti a essiccazione, diventano deliziosi snack ricchi di gusto e proprietà benefiche. Un esempio di come la natura possa trasformarsi in un alimento gustoso e versatile.

Come si scrive la soluzione Uva Passa

U Udine

V Venezia

A Ancona

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

