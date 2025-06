Gertrude la grande scrittrice ritratta da Picasso nei cruciverba: la soluzione è Stein

STEIN

Curiosità e Significato di Stein

Perché la soluzione è Stein? Gertrude Stein è stata una scrittrice e critica d'arte americana, famosa per il suo ruolo di pioniera nella letteratura e nel mondo artistico. Amica di Picasso, ha ispirato molte opere e ha contribuito a definire un nuovo modo di scrivere e pensare la cultura del suo tempo. La sua figura rappresenta l'eccellenza dell'intellettualità e della creatività, lasciando un segno indelebile nel panorama culturale mondiale.

Come si scrive la soluzione Stein

S Savona

T Torino

E Empoli

I Imola

N Napoli

