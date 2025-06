Fibra detta anche raion nei cruciverba: la soluzione è Seta Artificiale

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Fibra detta anche raion' è 'Seta Artificiale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETA ARTIFICIALE

Curiosità e Significato di Seta Artificiale

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 15 lettere Seta Artificiale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Seta Artificiale? Una seta artificiale è un tessuto sintetico che imita la morbidezza e lucentezza della vera seta, ma viene prodotto con materiali come poliesteri o rayon. È spesso usata per abbigliamento, tendaggi e decorazioni grazie alla sua eleganza e resistenza. Una soluzione economica e versatile, ideale per chi desidera l’aspetto raffinato della seta senza il costo elevato o le esigenze di cura del naturale.

Come si scrive la soluzione Seta Artificiale

Hai trovato la definizione "Fibra detta anche raion" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

T Torino

A Ancona

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

