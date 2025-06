Dovuti all azione del vento nei cruciverba: la soluzione è Eolici

Home / Soluzioni Cruciverba / Dovuti all azione del vento

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dovuti all azione del vento' è 'Eolici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EOLICI

Curiosità e Significato di Eolici

La parola Eolici è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Eolici.

Perché la soluzione è Eolici? Eolici si riferisce a tutto ciò che riguarda il vento, in particolare le energie rinnovabili generate tramite turbine e impianti che sfruttano il movimento dell’aria. Sono una soluzione sostenibile per produrre energia pulita, riducendo l’inquinamento. Il termine indica quindi le tecnologie e le aziende dedicate alla trasformazione dell’energia eolica in elettricità, contribuendo a un futuro più verde e rispettoso dell’ambiente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Relativi al ventoL azione della pioggia e del vento sulla rocciaConsumati dall azione del ventoColpi di vento che spazzano la via

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Eolici

Hai trovato la definizione "Dovuti all azione del vento" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

O Otranto

L Livorno

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O C E R N N S E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RECENSIONE" RECENSIONE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.