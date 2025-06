Detto di un dispositivo a prova di colpi nei cruciverba: la soluzione è Antiurto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Detto di un dispositivo a prova di colpi' è 'Antiurto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTIURTO

Curiosità e Significato di Antiurto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Antiurto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Antiurto.

Perché la soluzione è Antiurto? Antiurto indica un dispositivo o materiale progettato per resistere a urti e colpi, proteggendo ciò che è al suo interno. È ideale per smartphone, attrezzature sportive o veicoli, garantendo maggiore sicurezza e durabilità. In sostanza, aiuta a prevenire danni accidentali, mantenendo intatto ciò che si vuole preservare. Un alleato indispensabile per chi cerca protezione affidabile e senza compromessi.

Come si scrive la soluzione Antiurto

Non riesci a risolvere la definizione "Detto di un dispositivo a prova di colpi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

U Udine

R Roma

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I I L R N T O O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANTIROLLIO" ANTIROLLIO

