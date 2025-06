Crostaceo… senza croce! nei cruciverba: la soluzione è Stao

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Crostaceo… senza croce!' è 'Stao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAO

Curiosità e Significato di Stao

Approfondisci la parola di 4 lettere Stao: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Stao? STAO deriva da stare con l'aggiunta di un gioco di parole: crostaceo senza croce (la lettera C). È un termine colloquiale usato in modo scherzoso per indicare una posizione statica o di inattività, come quando si è fermi o senza impegno. In sintesi, rappresenta il concetto di rimanere immobili o semplicemente essere lì.

Come si scrive la soluzione Stao

Hai davanti la definizione "Crostaceo… senza croce!" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

A Ancona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M I N A I O N T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOMINATION" NOMINATION

