Crollare, implodere su se stessi nei cruciverba: la soluzione è Collassare

Home / Soluzioni Cruciverba / Crollare, implodere su se stessi

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Crollare, implodere su se stessi' è 'Collassare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLLASSARE

Curiosità e Significato di Collassare

Vuoi sapere di più su Collassare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Collassare.

Perché la soluzione è Collassare? Collassare significa crollare o implodere su se stessi, indicando un cedimento improvviso e totale di strutture o sistemi. Può riferirsi a edifici, organizzazioni o anche emozioni che si sgretolano sotto pressione. È come un'implosione interna che porta alla fine di qualcosa, spesso in modo catastrofico. In breve, descrive un collasso completo e inesorabile di qualcosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una rapida rotazione su se stessiSiedono negli stessi banchiDettate da eccessiva attenzione per se stessi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Collassare

Se "Crollare, implodere su se stessi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O G I M E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOGLIE" MOGLIE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.