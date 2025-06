Cortile porticato in conventi e monasteri nei cruciverba: la soluzione è Chiostro

CHIOSTRO

Curiosità e Significato di Chiostro

Perché la soluzione è Chiostro? Il chiostro è un cortile porticato presente in conventi e monasteri, spesso al centro di questi complessi religiosi. È uno spazio di quiete e meditazione, circondato da colonne e archi che creano un'atmosfera di pace e spiritualità. Spesso utilizzato per passeggiate o preghiere, rappresenta un simbolo di serenità e riflessione nella vita monastica.

Come si scrive la soluzione Chiostro

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z I N A I I I A T V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INIZIATIVA" INIZIATIVA

