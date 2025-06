Contiene la carica di lancio nei cruciverba: la soluzione è Culatta

CULATTA

Curiosità e Significato di Culatta

Perché la soluzione è Culatta? Culatta è un termine italiano che indica un'azione di lancio con forza o determinazione, spesso riferita a un gesto deciso. Può anche essere usato in modo figurato per descrivere un'azione energica o un colpo deciso. In origine, il termine deriva dal dialetto, e oggi si trova soprattutto in contesti popolari o colloquiali. Insomma, rappresenta un gesto di impeto e decisione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nel cannone è l estremità opposta della volataUna sostanza che dà la caricaSorrenti: lanciò Figli delle stelleLa Edith che lanciò il celebre brano La vie en rose

Come si scrive la soluzione Culatta

C Como

U Udine

L Livorno

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

