Confezionamento per merce che viene spedita nei cruciverba: la soluzione è Imballo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Confezionamento per merce che viene spedita' è 'Imballo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMBALLO

Curiosità e Significato di Imballo

La parola Imballo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Imballo.

Perché la soluzione è Imballo? L'imballo è l'operazione di confezionare e proteggere la merce prima della spedizione, assicurandosi che arrivi integra a destinazione. Si tratta di imballaggi come scatole, buste o pallet, studiati per garantire sicurezza durante il trasporto. Un buon imballo è fondamentale per preservare la qualità del prodotto e facilitare la gestione logistica, rendendo il processo di spedizione più efficiente e sicuro.

Come si scrive la soluzione Imballo

Stai cercando la risposta alla definizione "Confezionamento per merce che viene spedita"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

B Bologna

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

