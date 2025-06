Che si presta a diversi pareri nei cruciverba: la soluzione è Opinabile

OPINABILE

Curiosità e Significato di Opinabile

La soluzione Opinabile di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Opinabile per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Opinabile? Opabile indica qualcosa che si può discutere o valutare da più punti di vista, spesso soggetto a interpretazioni o opinioni diverse. È usato per descrivere situazioni, giudizi o affermazioni che non sono assolute, ma aperte a considerazioni personali. In parole semplici, è ciò che può essere messo in discussione o considerato opinabile, lasciando spazio a dibattiti e riflessioni.

Come si scrive la soluzione Opinabile

Stai cercando la risposta alla definizione "Che si presta a diversi pareri"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

P Padova

I Imola

N Napoli

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

