La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Case da gioco non raccomandabili' è 'Bische'.

BISCHE

Curiosità e Significato di Bische

La soluzione Bische di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bische per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bische? BISCHE è il termine che indica persone poco affidabili o non raccomandabili, spesso coinvolte in attività discutibili. Deriva dal francese bêche, che significa zappa, simbolo di qualcuno che si muove in modo losco o poco serio. Conoscere questa parola aiuta a riconoscere chi si comporta in modo poco trasparente o sospetto, fondamentale per fare scelte più consapevoli nella vita di tutti i giorni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si gioca d azzardo di nascostoCasinò clandestiniUn attrazione delle case da giocoUn habitué delle case da giocoCase da gioco clandestine

Come si scrive la soluzione Bische

Stai cercando la risposta alla definizione "Case da gioco non raccomandabili"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

