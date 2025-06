C è solo se c è fuoco nei cruciverba: la soluzione è Fumo

FUMO

Curiosità e Significato di Fumo

Approfondisci la parola di 4 lettere Fumo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fumo? Il fumo è il vapore che si solleva quando c’è fuoco o bruciato. Si manifesta come una nuvola di particelle sospese nell’aria, spesso associata a incendi, caminetti o sigarette. Il suo colore e la densità variano in base alla combustione. In breve, il fumo è il segnale visibile di qualcosa che sta bruciando, rendendolo un elemento strettamente legato al fuoco.

Come si scrive la soluzione Fumo

Non riesci a risolvere la definizione "C è solo se c è fuoco"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

U Udine

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O R I C F E A N S E P I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERSONIFICARE" PERSONIFICARE

