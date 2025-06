Altissime missioni nei cruciverba: la soluzione è Apostolati

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Altissime missioni' è 'Apostolati'.

APOSTOLATI

Curiosità e Significato di Apostolati

Hai risolto il cruciverba con Apostolati? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Apostolati.

Perché la soluzione è Apostolati? Gli apostolati sono attività e iniziative svolte da persone o gruppi per diffondere un messaggio di fede, solidarietà o valori morali, spesso ispirate alla missione religiosa. Sono impegni che richiedono dedizione e passione, con l’obiettivo di aiutare gli altri e condividere ideali positivi. In sostanza, rappresentano un modo concreto di mettere in pratica i propri principi morali nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Apostolati

Se ti sei imbattuto nella definizione "Altissime missioni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

