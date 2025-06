Accessorio da phon utile per le chiome ricce nei cruciverba: la soluzione è Diffusore

Home / Soluzioni Cruciverba / Accessorio da phon utile per le chiome ricce

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Accessorio da phon utile per le chiome ricce' è 'Diffusore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIFFUSORE

Curiosità e Significato di Diffusore

Non fermarti alla soluzione! Conosci Diffusore più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Diffusore.

Perché la soluzione è Diffusore? Il diffusore è un accessorio da phon progettato per esaltare le ricce naturali. Si collega all’uscita dell’asciugacapelli e distribuisce l’aria in modo uniforme, evitando il crespo e mantenendo la definizione delle chiome ricce o mosse. Ideale per valorizzare le onde senza appesantire o danneggiare i capelli, il diffusore è un alleato prezioso per ottenere un look naturale e voluminoso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un accessorio del fantino utile per scalzarsiI colpi di luce nelle chiomeUn accessorio per chi va in auto in settimana bianca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Diffusore

Se ti sei imbattuto nella definizione "Accessorio da phon utile per le chiome ricce", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

F Firenze

F Firenze

U Udine

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I N D T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DENTI" DENTI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.