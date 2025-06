Vino francese nei cruciverba: la soluzione è Médoc

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vino francese' è 'Médoc'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MÉDOC

Curiosità e Significato di Médoc

Vuoi sapere di più su Médoc? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere

Perché la soluzione è Médoc? Il termine Vino francese si riferisce a un celebre e rinomato vino proveniente dalla regione di Médoc, nel Bordeaux. Questa zona è famosa per i suoi vini rossi di alta qualità, apprezzati in tutto il mondo per il loro gusto equilibrato e la ricchezza di sfumature. Conoscere Médoc significa scoprire uno dei gioielli enologici della Francia, simbolo di tradizione e raffinatezza.

Come si scrive la soluzione Médoc

Se "Vino francese" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

É -

D Domodossola

O Otranto

C Como

