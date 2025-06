Vesti da preistorici nei cruciverba: la soluzione è Pelli

Home / Soluzioni Cruciverba / Vesti da preistorici

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vesti da preistorici' è 'Pelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PELLI

Curiosità e Significato di Pelli

La soluzione Pelli di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pelli per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pelli? PELLI si riferisce alle coperture esterne di animali o esseri umani, spesso usate come abbigliamento o protezione. Nel contesto preistorico, le pelli erano fondamentali per sopravvivere, riscaldarsi e creare strumenti. L’uso delle pelli testimonia come gli uomini antichi sfruttassero le risorse naturali per adattarsi all’ambiente e migliorare la propria vita. Un esempio di ingegno e adattamento umano nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ai piedi dello scialpinistaLe lavorano i conciatoriLe lavora il conciatoreVesti da magistratiUn bovino ritratto nei graffiti preistoriciÈ tutto ciò che ci resta degli animali preistorici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pelli

Se "Vesti da preistorici" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E T A T O A I T B R O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CENTRO ABITATO" CENTRO ABITATO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.