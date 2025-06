Verificare attraverso una prova nei cruciverba: la soluzione è Esaminare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Verificare attraverso una prova' è 'Esaminare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESAMINARE

Curiosità e Significato di Esaminare

La soluzione Esaminare di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Esaminare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Esaminare? Esaminare significa analizzare attentamente qualcosa, controllandone i dettagli per comprenderne bene il contenuto o verificarne la validità. È un termine spesso usato in ambito scolastico, medico o pratico, quando si studia, si valuta o si ispeziona qualcosa con attenzione. In sostanza, è il modo per approfondire e assicurarsi che tutto sia corretto o compreso a fondo.

Come si scrive la soluzione Esaminare

La definizione "Verificare attraverso una prova" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

S Savona

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

