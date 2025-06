Uno strumento per la lavorazione a maglia nei cruciverba: la soluzione è Uncinetto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno strumento per la lavorazione a maglia' è 'Uncinetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNCINETTO

Curiosità e Significato di Uncinetto

Approfondisci la parola di 9 lettere Uncinetto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Uncinetto? L'uncinetto è uno strumento utilizzato per creare tessuti e decorazioni tramite la lavorazione a maglia o all'uncinetto. Si tratta di un bastoncino con uncini alla fine, che permette di intrecciare filati di vari materiali, dando vita a coperte, vestiti e oggetti artigianali. È un alleato prezioso per chi ama l'arte manuale e la creatività nel mondo del fai-da-te.

Come si scrive la soluzione Uncinetto

Hai davanti la definizione "Uno strumento per la lavorazione a maglia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

N Napoli

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O E O R D T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TEODORA" TEODORA

