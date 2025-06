Una specie di tenaglia con le ganasce taglienti nei cruciverba: la soluzione è Tronchese

TRONCHESE

Curiosità e Significato di Tronchese

Perché la soluzione è Tronchese? Le tronchesi sono strumenti di precisione, simili a una tenaglia con ganasce taglienti, ideali per tagliare fili, carta o materiali sottili. La loro forma permette di applicare forza concentrata, rendendo più semplice il taglio netto e preciso. Utilizzate in bricolage, elettricisti o artigiani, rappresentano un attrezzo indispensabile in molte situazioni di lavoro e fai-da-te. Sono davvero utili per ogni appassionato di manualità.

Come si scrive la soluzione Tronchese

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

C Como

H Hotel

E Empoli

S Savona

E Empoli

