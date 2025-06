Una del computer è lo scanner nei cruciverba: la soluzione è Periferica

PERIFERICA

Curiosità e Significato di Periferica

La parola Periferica è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Periferica.

Perché la soluzione è Periferica? Una periferica del computer è un dispositivo esterno che permette di interagire e ampliare le funzionalità del sistema. Lo scanner, ad esempio, trasforma documenti cartacei in file digitali, facilitando la gestione delle informazioni. In generale, le periferiche includono tastiere, stampanti e mouse, rendendo il computer più versatile e completo per ogni esigenza. È fondamentale conoscerle per sfruttare al meglio la tecnologia.

Come si scrive la soluzione Periferica

Hai davanti la definizione "Una del computer è lo scanner" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

